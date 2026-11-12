ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für SMA Solar auf 52 Euro - 'Halten'

12.11.26 17:34 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SMA Solar von 54 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit den nach oben hin eingeengten Jahreszielspannen nach dem soliden dritten Quartal steige die Ergebnistransparenz, schrieb Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der hohe Auftragsbestand des Photovoltaikkonzerns sichere die Geschäftsauslastung in den kommenden Quartalen ab./rob/gl/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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