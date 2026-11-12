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ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für SMA Solar auf 52 Euro - 'Halten'

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
52.25 EUR 3.45 EUR 7.07 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SMA Solar von 54 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit den nach oben hin eingeengten Jahreszielspannen nach dem soliden dritten Quartal steige die Ergebnistransparenz, schrieb Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der hohe Auftragsbestand des Photovoltaikkonzerns sichere die Geschäftsauslastung in den kommenden Quartalen ab./rob/gl/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
17:26 SMA Solar Halten DZ BANK
08:46 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK

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