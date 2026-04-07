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ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Unicredit auf 85 Euro - 'Kaufen'

05.05.26 18:19 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für UniCredit nach Zahlen zum ersten Quartal von 90 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Philipp Häßler attestierte der italienischen Großbank einen sehr starken Jahresauftakt. Mit Blick auf eine Übernahme der Commerzbank rechnet er nicht damit, dass Unicredit ihren Anteil kurzfristig auf über 50 Prozent erhöht, hieß es in einer Studie am Dienstag./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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