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ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Volkswagen auf 73 Euro - 'Halten'

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Volkswagen (VW) AG Vz.
75.62 EUR -0.58 EUR -0.76 %
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die deutlich gesenkte Margenprognose für 2026 "dürfte das Sentiment spürbar belasten und lässt die erwartete Margenverbesserung bis 2030 zunehmend ambitionierter erscheinen", schrieb Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er habe seine Schätzungen für 2026 spürbar und für die Folgejahre leicht reduziert./rob/gl/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
11:56 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
11:51 Volkswagen (VW) vz Halten DZ BANK
11:46 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
10:26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
19.09.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets

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