ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Volkswagen-Vorzüge - 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Vorzugsaktien von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) (VW) nach Quartalszahlen von 128 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Autobauers habe zwar positiv überrascht, doch die zusätzlichen Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten bestätigten seine vorsichtige Haltung mit Blick auf "Dieselgate", schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. VW scheine auch am meisten durch die Einführung des neuen Prüfverfahrens für Abgas- und Verbrauchswerte (WLTP) belastet zu werden./gl/la

Datum der Analyse: 02.08.2018

