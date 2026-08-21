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ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Fielmann auf 'Halten' - Fairer Wert 43 Euro

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Fielmann von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 51 auf 43 Euro gesenkt. Der Heimatmarkt des Brillenkonzerns wirke als Bremsklotz, schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kaufzurückhaltung deutscher Verbraucher habe eine schrittweise Senkung der Unternehmensziele innerhalb von sechs Wochen nach sich gezogen./bek/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:13 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:15 / MESZ

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DatumRatingAnalyst
17:16 Fielmann Halten DZ BANK
21.08.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
09.07.26 Fielmann Add Baader Bank

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