ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Fielmann auf 'Halten' - Fairer Wert 43 Euro

25.08.26 17:34 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:13 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:15 / MESZ

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Fielmann von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 51 auf 43 Euro gesenkt. Der Heimatmarkt des Brillenkonzerns wirke als Bremsklotz, schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kaufzurückhaltung deutscher Verbraucher habe eine schrittweise Senkung der Unternehmensziele innerhalb von sechs Wochen nach sich gezogen./bek/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fielmann

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fielmann

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung