ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Jenoptik auf 'Halten' - Fairer Wert 19 Euro

Aktien in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat JENOPTIK nach der jüngsten Kurserholung vom Corona-Crash von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 19 Euro belassen. Die Aktien habe den fairen Wert fast erreicht, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Potential für weitere deutliche Kurszuwächse sei zunächst limitiert. An seinen Schätzungen für das Technologieunternehmen hält der Experte fest./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2020 / 11:02 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2020 / 11:13 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------