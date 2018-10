ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Linde z.U.e. auf 'Halten' - Fairer Wert hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Linde z.U.e. nach der unter Auflagen genehmigten Fusion mit Praxair durch die US-Wettbewerbsbehörde FTC von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 226 auf 235 Euro angehoben. Die für die FTC-Genehmigung erforderlichen Verkäufe in den USA seien reine Formsache, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund des zuletzt starken Linde-Kursanstiegs sieht er trotz des höheren fairen Wertes aber nur noch ein begrenztes Kurspotenzial, begründete er die Umstufung./ajx/he

Datum der Analyse: 22.10.2018