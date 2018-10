ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Südzucker auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 11,40 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Südzucker von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert auf 11,40 Euro belassen. Er sehe die jüngste Kurserholung wegen des weiterhin schwierigen Marktumfelds im Zuckergeschäft und einer erneuten Verschlechterung des fundamentalen Ausblicks für die Bioethanoltochter als nicht nachhaltig an, schrieb Analyst Philipp Currle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Currle erwartet für das Zuckerjahr 2018/2019 unter Berücksichtigung einer massiv ausgeweiteten Produktion in Indien und Thailand unverändert eine globale Überproduktion./la/mis

Datum der Analyse: 26.10.2018