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ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Suss Microtec auf 'Verkaufen'

22.06.26 13:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
111,90 EUR 1,00 EUR 0,90%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Aktien von Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) nach ihrer Kursrally beim unveränderten fairen Wert von 80 Euro von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Laut Armin Kremser wurde Suss hauptsächlich von der Euphorie im Halbleitersektor getrieben. Operativ bleibe die Entwicklung vom anhaltenden KI-Investitionsboom geprägt, der dem Hightech-Unternehmen im zweiten Quartal einen leicht höheren Auftragseingang als im ersten Jahresviertel bescheren dürfte, schrieb er am Montag. Mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von erstmals 25 lägen die Aktien aber bereits "weit außerhalb der historischen Bandbreite". Suss erreichten am Montag einen Rekord über 118 Euro und lagen dabei um fast die Hälfte über dem fairen Wert der DZ./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

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Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumRatingAnalyst
11:51SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
19.06.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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12.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
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19.06.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.06.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
18.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
12.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
08.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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08.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
08.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldWarburg Research
30.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
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11:51SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
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28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
08.05.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
21.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG

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