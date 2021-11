ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Varta auf 'Verkaufen' und fairen Wert auf 90 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Varta nach Zahlen und gekappten Jahreszielen um gleich zwei Schritte von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft. Der faire Wert wurde kräftig von 145 auf 90 Euro gesenkt. In Reaktion auf die schwachen Kennziffern habe er seine Prognosen für den Batteriehersteller deutlich zusammengestrichen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sehe er angesichts der gesenkten Jahresziele und der vorsichtigen Aussagen zum erwarteten Umsatzwachstum der Jahre 2022 und 2023 das Anlegervertrauen nachhaltig belastet./edh/ck

