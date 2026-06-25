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ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Zalando wegen BaFin-Unsicherheiten auf 'Halten'

26.06.26 15:34 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Zalando von 38 auf 27 Euro gesenkt und die Papiere von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Analyst Thomas Maul reagierte damit am Freitag auf temporäre Unsicherheiten aufgrund der Bilanzprüfung durch die BaFin. Aufgrund der aktuell "dünnen Informationslage" arbeitet er mit einem Risikoabschlag von etwa 30 Prozent, auch wenn er die Story eigentlich für intakt hält./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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