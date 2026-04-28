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ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Ziel für GSK auf 2100 Pence - 'Halten'

29.04.26 19:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat das Kursziel für GSK (GlaxoSmithKline) nach Quartalszahlen von 2200 auf 2100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die avisierte Verbesserung der Profitabilität und das Umsatzziel für 2031 würden vom Markt angezweifelt, schrieb Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. "Mindestens bis zum für die Jahresmitte angekündigten Strategie-Update bleiben wir daher an der Seitenlinie", so der Experte./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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