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ANALYSE-FLASH: DZ hebt Wacker Chemie auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 100 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
85.50 EUR 2.80 EUR 3.39 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für WACKER CHEMIE nach Quartalszahlen von 89 auf 100 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Ein möglicher Kapazitätsabbau bei Polysilicon dürfte mittelfristig die Profitabilität stärken und trotz Einmalbelastungen einen positiven Aktienkurstrigger liefern", schrieb Peter Spengler am Donnerstag zu seiner Empfehlung./rob/gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
14:36 WACKER CHEMIE Kaufen DZ BANK
11:31 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
09:01 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.

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