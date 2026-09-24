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ANALYSE-FLASH: DZ senkt fairen Wert für McDonald's auf 300 Dollar - 'Kaufen'

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für McDonald's (McDonalds) nach einem Investorentag von 330 auf 300 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Vor dem Hintergrund eines inflationsbedingt eingetru?btem Konsumumfelds ziele das unter dem Namen "Next" vorgestellte Strategiepaket auf nachhaltiges Wachstum durch Marktanteilsgewinne und eine höhere Produktivität der Fast-Food-Restaurants ab, schrieb Katharina Schmenger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die vorgestellten Maßnahmen seien innvoll, auch wenn das Investitionsprogramm zunächst belasten sollte. Sie glaubt aber, dass sich dies letzlich auszahlen wird./rob/tih/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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