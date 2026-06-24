ANALYSE-FLASH/DZ: Verlorener Fregatten-Deal für Rheinmetall 'kein Schiffbruch'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Rheinmetall von 2188 auf 1705 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der verlorene Deal mit den Fregatten vom Typ F-126 "tut weh, ist aber kein Schiffbruch", schrieb Holger Schmidt am Donnerstag nach dem massiven Kurseinbruch zur Wochenmitte. Der Barwert des Projekts sei viel niedriger als der Rückgang des Aktienkurses. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens war am Mittwoch um fast ein Fünftel oder etwas mehr als zehn Milliarden Euro auf nur noch rund 44 Milliarden Euro abgesackt. Der operative Gewinn des Auftrags hätte laut Schmidt insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro betragen und das über viele Jahre gestreckt. Er sieht allerdings einen Rückschlag für die Ambitionen der Düsseldorfer im Marine-Geschäft./ag/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:05 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:08 / MESZ

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