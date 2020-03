ANALYSE-FLASH: Goldman belässt 1&1 Drillisch auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für 1&1 Drillisch nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die bereinigten Kennziffern des Mobilfunkanbieters seien weitgehend "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2020 habe die Konsensschätzung etwas verfehlt, dürfte aber bereits Belastungen durch die Corona-Krise berücksichtigt haben./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2020 / 20:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

