ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Adyen auf 'Conviction Buy List' - Ziel 1700 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Adyen (Adyen BV Parts Sociales) bei einem Kursziel von 1700 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Dies schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich des Rücktritts des Technologievorstands und Mitbegründers des niederländischen Zahlungsabwicklers. Adyen habe sein Management in den vergangenen Jahren gestärkt und werde auch künftig Technologieführer bleiben, so der Experte./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2020 / 08:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

