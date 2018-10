ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 127 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Airbus (Airbus SE (ex EADS)) nach der Ernennung eines neuen Vorstandschefs auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Mit Guillaume Faury an der Konzernspitze dürfte sich die im Juli dargelegte investorenfreundliche Strategie des Flugzeugbauers fortsetzen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/stk

Datum der Analyse: 08.10.2018