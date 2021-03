ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Amadeus IT auf 'Buy' - Ziel 65 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Amadeus IT nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das Schlussquartal 2020 sei eine Herausforderung für den Anbieter von Reisebuchungs-Software gewesen und der Start ins neue Jahr schwach, schrieb Analyst Matija Gergolet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mittelfristig sei das Unternehmen aber innerhalb der Branche stark positioniert./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2021 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben