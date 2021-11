ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Apple auf 'Neutral' - Ziel 142 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple nach aktuellen Daten zu Vorlaufzeiten für Bestellungen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 142 US-Dollar belassen. Die Lieferzeit für iPhone-13-Pro-Modelle in China hätten sich verkürzt und ebenso seien diese in den USA nun rückläufig, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem hätten sich die Lieferzeiten für 16-Zoll-MacBooks sowohl in Großbritannien als auch europaweit im Vergleich zur Vorwoche um etwa sieben Tage verkürzt./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2021 / 12:00 / PST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben