ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Aroundtown auf 'Neutral' - Ziel 5 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aroundtown (Aroundtown SA) nach Neunmonatszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Kennziffern des Gewerbeimmobilien-Anbieters seien gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Das operative Ergebnis (FFO1) habe seine Prognose um 4 Prozent verfehlt./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2020 / 07:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

