ANALYSE-FLASH: Goldman belässt ASML auf 'Conviction Buy List' - Ziel 765 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von ASML (ASML NV) angesichts von Medienberichten über Exportbeschränkungen nach China auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 765 Euro belassen. Die Meldungen seien noch nicht offiziell und so wolle er ein Ergebnis noch nicht beurteilen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Montag vorliegenden Studie. Sicherlich würde dies aber die Chancen reduzieren, bereits bestehende US-Restriktionen anderswo auszugleichen. Für die Stimmung unter den Anlegern wäre es wohl ein Dämpfer. ASML bleibt in seinen Augen jedoch ein "Möglichmacher" des digitalen Wandels./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

