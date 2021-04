ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Atos auf 'Neutral' - Ziel 71 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Atos (Atos SE) nach Fehlern in der Rechnungslegung von US-Einheiten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Die beiden in Rede stehenden Tochtergesellschaften des französischen IT-Dienstleisters stünden zusammen für elf Prozent des konsolidierten Umsatzes und neun Prozent der konsolidierten operativen Marge, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2021 / 08:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

