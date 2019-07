ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 77 Euro

Aktien in diesem Artikel Bayer 59,57 EUR

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach der Reduzierung der Strafe in einem Glyphosat-Prozess in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das sei leicht positiv, entspreche aber den Erwartungen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 07:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben