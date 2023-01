ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel 11 Euro

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,13 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Commerzbank nach vorläufigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der für 2022 vorab berichtete Vorsteuergewinn liege etwas unter seinen und den Markterwartungen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Jahresziel eines Nettogewinns von mehr als einer Milliarde Euro dürfte komfortabel erreicht worden sein. Die Vorab-Veröffentlichung solle wohl auch der Dax-Rückkehr der Aktie förderlich sein./tih/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / 08:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

