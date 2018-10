ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Danone auf 'Neutral' - Ziel 68 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Danone nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Nahrungsmittelherstellers aus eigener Kraft entspreche in etwa der Konsensschätzung, während der Umsatz insgesamt etwas dahinter zurückgeblieben sei, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. An den Konsensschätzungen dürfte sich angesichts der bestätigten Jahresziele nur wenig ändern./gl/la

Datum der Analyse: 17.10.2018

