DAX23.988 -0,1%Est505.813 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9200 +2,6%Nas24.664 -0,9%Bitcoin65.825 +1,0%Euro1,1704 -0,1%Öl114,2 +2,6%Gold4.571 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX fester -- Asiens Börsen höher -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- Geely, Siltronic, TRATON im Fokus
Top News
Revolut zögert Börsenpläne hinaus - IPO der Revolut-Aktie frühestens 2028 Revolut zögert Börsenpläne hinaus - IPO der Revolut-Aktie frühestens 2028
Deutsche Bank-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform Deutsche Bank-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Deutsche Bank auf 'Neutral' - Ziel 34,50 Euro

29.04.26 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
26,46 EUR -0,82 EUR -2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Überschuss habe die Erwartungen dank höherer Erträge um 8 Prozent getoppt, schrieb Chris Hallam am Mittwoch nach erstem Blick auf den Quartalsbericht./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
10:01Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
09:01Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
20.04.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
07.04.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:01Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
24.04.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
07.04.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
12.03.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09:01Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.04.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
11.02.2026Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
29.01.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen