ANALYSE-FLASH: Goldman belässt DWS auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DWS (DWS Group GmbHCo) nach Aussagen des Vermögensverwalters zur Strategie auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Positive Effekte durch Kostensenkungen dürften teilweise von zukünftigen Investitionen ausgeglichen werden, schrieb Analystin Roberta De Luca in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich dürften die Aussagen aber die Zuversicht am Markt erhöhen, dass die DWS ihre Vorhaben realisieren kann./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2019 / 15:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

