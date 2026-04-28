ANALYSE-FLASH: Goldman belässt DWS auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DWS (DWS Group GmbHCo) mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Oliver Carruthers am Mittwoch nach dem Bericht. Er verwies auf ein verbessertes Abschneiden bei den leistungsbezogenen Vergütungen und Kosten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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