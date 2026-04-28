DAX23.988 -0,1%Est505.813 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9200 +2,6%Nas24.664 -0,9%Bitcoin65.825 +1,0%Euro1,1704 -0,1%Öl114,2 +2,6%Gold4.571 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX fester -- Asiens Börsen höher -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- Geely, Siltronic, TRATON im Fokus
Top News
Revolut zögert Börsenpläne hinaus - IPO der Revolut-Aktie frühestens 2028 Revolut zögert Börsenpläne hinaus - IPO der Revolut-Aktie frühestens 2028
Deutsche Bank-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform Deutsche Bank-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Goldman belässt DWS auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro

29.04.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
56,50 EUR -1,70 EUR -2,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DWS (DWS Group GmbHCo) mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Oliver Carruthers am Mittwoch nach dem Bericht. Er verwies auf ein verbessertes Abschneiden bei den leistungsbezogenen Vergütungen und Kosten./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
09:51DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
09:11DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10.04.2026DWS Group GmbHCo Equal WeightBarclays Capital
09.04.2026DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
19.02.2026DWS Group GmbHCo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:51DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
09.04.2026DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
19.02.2026DWS Group GmbHCo BuyUBS AG
29.01.2026DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
28.01.2026DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09:11DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10.04.2026DWS Group GmbHCo Equal WeightBarclays Capital
30.01.2026DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026DWS Group GmbHCo Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DWS Group GmbH & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen