ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 47 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für flatexDEGIRO mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker zähle nach eingehender Branchenanalyse weiter zu seinen Top-Favoriten, wie Experte Oliver Carruthers am Montag schrieb. Die Aktie bleibe auf seiner "Conviction List", die besonders überzeugende Anlageideen auflistet./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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