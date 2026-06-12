DAX24.945 +1,3%Est506.259 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4000 +6,1%Nas25.889 +0,3%Bitcoin56.767 +0,2%Euro1,1614 +0,1%Öl82,99 -4,4%Gold4.339 +2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX mit kräftigen Gewinnen -- SpaceX-Aktie nach Rekord-IPO im Blick -- Ölaktien, OHB, Rheinmetall, Allianz, Lufthansa, TUI, SoftBank, Samsung & Co. im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Ultra Clean Holdings (UCTT): Halbleiter-Spezialist peilt bis 2030 eine Umsatzverdoppelung auf 4 Mrd. USD an Pivotal-Point Nachverfolgung Ultra Clean Holdings (UCTT): Halbleiter-Spezialist peilt bis 2030 eine Umsatzverdoppelung auf 4 Mrd. USD an
SpaceX – Der größte IPO der Geschichte elektrisiert mich als Jahrhundert-Visionsstory, doch die ambitionierte Bewertung verlangt nach starken Nerven! SpaceX – Der größte IPO der Geschichte elektrisiert mich als Jahrhundert-Visionsstory, doch die ambitionierte Bewertung verlangt nach starken Nerven!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 47 Euro

15.06.26 12:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
37,52 EUR 1,52 EUR 4,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für flatexDEGIRO mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker zähle nach eingehender Branchenanalyse weiter zu seinen Top-Favoriten, wie Experte Oliver Carruthers am Montag schrieb. Die Aktie bleibe auf seiner "Conviction List", die besonders überzeugende Anlageideen auflistet./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu flatexDEGIRO AG

DatumRatingAnalyst
08:01flatexDEGIRO BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.06.2026flatexDEGIRO OverweightBarclays Capital
09.06.2026flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2026flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.2026flatexDEGIRO BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01flatexDEGIRO BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.06.2026flatexDEGIRO OverweightBarclays Capital
09.06.2026flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2026flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.2026flatexDEGIRO BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.04.2026flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
26.02.2026flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
11.02.2026flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
27.11.2025flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
22.10.2025flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.07.2022flatexDEGIRO UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für flatexDEGIRO AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen