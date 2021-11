ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 49 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius SE (Fresenius SECo) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Klinik- und Medizinkonzern habe größtenteils wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ermutigend seien die überraschend gute Umsatz- und Margenentwicklung (auf bereinigter Basis) bei der auf Flüssigarzneimittel und klinische Ernährung spezialisierten Tochter Kabi in Nordamerika. Enttäuscht aber habe die Profitabilität der von Helios in Spanien betriebenen Kliniken./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2021 / 07:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben