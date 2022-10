ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Global Fashion Group auf 'Buy' - Ziel 3,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Global Fashion Group (Global Fashion Group (GFG)) nach dem angekündigten Verkauf des Lamoda-Geschäfts mit Aktivitäten in Russland, Kasachstan und Belarus auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,20 Euro belassen. Analyst Richard Edwards wies in einer am Freitag vorliegenden Studie darauf hin, dass der Verkaufserlös die für 2022 erwartete Nettoliquidität des Modehändlers deutlich erhöhen dürfte. Diese würde dann sogar die derzeitige Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen./la/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2022 / 07:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------