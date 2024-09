ANALYSE-FLASH: Goldman belässt H&M auf 'Sell' - Ziel 150 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)) nach Quartalszahlen des Textilkonzerns auf "Sell" mit einem Kursziel von 150 schwedischen Kronen belassen. Entgegen dem erwarteten moderaten Anstieg habe der um Währungseffekte bereinigte Umsatz stagniert, schrieb Analyst Richard Edwards am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zudem hätten das bereinigte Vorsteuerergebnis und das operative Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzungen klar verfehlt. Zum gesenkten Margenziel merkte der Experte indes an, dass die Konsensprognose hier schon vorher pessimistischer gewesen sei./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2024 / 08:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------