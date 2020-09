ANALYSE-FLASH: Goldman belässt HeidelbergCement auf 'Neutral' - Ziel 58 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HeidelbergCement nach einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die kurzfristige Geschäftsentwicklung und die mittelfristigen Margenziele hätten die Markterwartungen jeweils deutlich übertroffen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem gehe die Portfoliobereinigung durch mehr Ver- als Zukäufe wohl weiter. Bei Anlegern dürfte all dies gut ankommen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / 15:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

