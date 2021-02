ANALYSE-FLASH: Goldman belässt HeidelbergCement auf 'Sell' - Ziel 58 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HeidelbergCement nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns habe seiner Prognose entsprochen und die Konsensschätzung etwas übertroffen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management einen guten Start ins neue Jahr signalisiert./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 07:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

