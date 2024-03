ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Hellofresh auf 'Sell' - Ziel 12,20 Euro

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat HelloFresh nach Zahlen und der Streichung der mittelfristigen Unternehmensziele auf "Sell" mit einem Kursziel von 12,20 Euro belassen. Der Kochboxenversender habe mit den vorläufigen Jahreszahlen einen enttäuschenden Ausblick auf 2024 veröffentlicht, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu kämen die gestrichenen Ziele für 2025, nachdem Hellofresh bereits Mitte November die Ziele für 2023 gesenkt habe. Yang erinnerte daran, dass sie erst Mitte Januar die Aktie wegen Sorgen über kurzfristige Reinvestitionsrisiken abgestuft habe./gl/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2024 / 00:23 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

