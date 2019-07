ANALYSE-FLASH: Goldman belässt JPMorgan auf 'Neutral' - Ziel 117 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 117 US-Dollar belassen. Fragen werfe der leicht gesenkte Ausblick auf die Nettozinseinnahmen der Investmentbank auf, schrieb Analyst Richard Ramsden in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings erhoffe er sich noch Klarheit von Seiten des Managements, mit wie vielen Zinssenkungen dieses rechnet./bek/la

