ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Just Eat auf 'Conviction Buy' - Ziel 1080 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Just Eat angesichts der Gerüchte über ein Übernahmeinteresse von Uber am Konkurrenten Deliveroo mit einem Kursziel von 1080 Pence auf der "Conviction Buy List" belassen. Der von den Spekulationen ausgelöste Kursrutsch bei Just Eat biete für Anleger eine gute Einstiegsgelegenheit, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aus drei Wettbewerbern könnten zwei werden, was laut Markttheorie sogar positiv für die Gewinne der Branche wäre./tih/ag

Datum der Analyse: 21.09.2018