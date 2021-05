ANALYSE-FLASH: Goldman belässt KPN auf 'Buy' - Ziel 3,20 Euro

Aktien in diesem Artikel KPN 2,79 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für KPN nach Ablehnung von Übernahmeofferten der Finanzinvestoren EQT/Stonepeak sowie KKR auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,20 Euro belassen. Analyst Michael Bishop hält den Telekomkonzern für ein durchaus attraktives Übernahmeziel. Der jüngste Zwischenbericht von KPN zum ersten Quartal stütze die langfristige Strategie, so der Analyst in seiner am Montag vorliegenden Studie./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2021 / 06:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben