ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Lufthansa auf 'Neutral' - Ziel 8,70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lufthansa nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) der Fluggesellschaft habe dank starker Resultate des Frachtgeschäfts der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Barmittelzufluss und die Nettoverschuldung hätten seinen eigenen Schätzungen entsprochen, ergänzte er. Zum Ausblick schrieb er, dass die Jahresprognosen für die Kernkennziffern Ebit und freier Barmittelzufluss über den Konsensschätzungen lägen. Teile der Ziele für das erste Quartal lägen indes leicht darunter./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2023 / 07:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

