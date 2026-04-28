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ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel 66 Euro

29.04.26 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
49,26 EUR 0,03 EUR 0,05%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis im Autogeschäft habe die Erwartungen dank eines Sondereffekts übertroffen, schrieb Christian Frenes am Mittwoch nach den Zahlen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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