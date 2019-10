ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Nokia auf 'Sell' - Ziel 4,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 4,10 Euro belassen. Die Kennziffern des Netzwerkausrüsters seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Dies werde jedoch von den deutlich reduzierten Ergebniszielen für 2019 und 2020 überschattet./edh/men

