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ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 49,60 Euro

27.04.26 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 49,60 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen sei mit einem ruhigen Quartal gut ins Jahr gestartet, schrieb Ajay Patel am Montag nach den Zahlen. Der positive Profitabilitätstrend der vergangenen Quartale habe sich fortgesetzt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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