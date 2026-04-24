ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 49,60 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 49,60 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen sei mit einem ruhigen Quartal gut ins Jahr gestartet, schrieb Ajay Patel am Montag nach den Zahlen. Der positive Profitabilitätstrend der vergangenen Quartale habe sich fortgesetzt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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