ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Nordex auf 'Neutral' - Ziel 11,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex nach Zahlen auf "Neutral" belassen und ein Kursziel von 11,30 Euro angegeben. Analyst Ajay Patel bewertete die Neunmonatszahlen in seiner Reaktion vom Montagabend als schwach. Das gesenkte Margenziel für das Gesamtjahr liege unter dem Konsens und etwas über seiner Schätzung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 18:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

