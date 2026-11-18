ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 220 Dollar
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei trotz aller Unsicherheiten stark ausgefallen, schrieb James Schneider in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Der KI?Konzern strebe weiter nach einer guten Balance zwischen Aktionärsrenditen und der Stärkung des eigenen Ökosystems aus Partnern und Kunden. Schneider sieht das Anlegervertrauen durch die Signale etwas gestärkt./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 21:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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