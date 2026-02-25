DAX25.093 -0,3%Est506.166 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8200 +1,1%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.503 ±-0,0%Euro1,1809 ±-0,0%Öl70,99 ±0,0%Gold5.190 +0,5%
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 250 Dollar

26.02.26 08:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
167,50 EUR 1,92 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst James Schneider lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion den starken Quartalsbericht und auch den Ausblick des KI-Konzerns. Es sei für ihn klarer geworden, dass die Aktien den Gesamtmarkt in den kommenden Monaten abhängen dürften./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 20:34 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

