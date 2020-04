ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Philips auf 'Conviction Buy List' - Ziel 46 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Philips-Aktie (Philips) nach Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Aufgrund der unerwartet starken Belastungen durch die Corona-Krise sei der Umsatz des Medizintechnikkonzerns niedriger als von ihr und vom Markt befürchtet ausgefallen, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Dies gelte sogar in weitaus größerem Maße für das operative Ergebnis (Ebita)./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2020 / 07:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

