ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Porsche AG auf 'Buy' - Ziel 86 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Porsche AG (Porsche) mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe seine Erwartungen erfüllt, aber unter der Konsensschätzung gelegen, schrieb Analyst George Galliers am Freitagabend. Er rechnet mit einer neutralen Kursreaktion./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2024 / 17:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Porsche vz. Aktie News
Porsche vz. Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.26
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Porsche vz Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Porsche vz Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.