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ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Porsche AG auf 'Buy' - Ziel 86 Euro

Werte in diesem Artikel
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44.24 EUR 0.17 EUR 0.39 %
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Porsche AG (Porsche) mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe seine Erwartungen erfüllt, aber unter der Konsensschätzung gelegen, schrieb Analyst George Galliers am Freitagabend. Er rechnet mit einer neutralen Kursreaktion./ag/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2024 / 17:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
26.08.26 Porsche vz Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Porsche vz Equal Weight Barclays Capital
19.08.26 Porsche vz Verkaufen DZ BANK
14.08.26 Porsche vz Sector Perform RBC Capital Markets
12.08.26 Porsche vz Buy Goldman Sachs Group Inc.

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