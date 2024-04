ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 606 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall vor den am 14. Mai erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 606 Euro belassen. Analyst Victor Allard rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Auftragseingänge des Rüstungskonzerns und Autozulieferers mit einem sehr starken Quartal. Was die Auslieferungen betreffe, dürfte das Jahresviertel indes schwach verlaufen sein. Dies sei aber die "typische Saisonalität" in diesem Geschäft./ck/zb

