ANALYSE-FLASH: Goldman belässt RWE auf 'Conviction Buy List' - Ziel 42,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von RWE nach einem "Handelsblatt"-Interview mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Dank der jüngsten Kapitalerhöhung könne der Konzern das Wachstumstempo erhöhen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch der Kohleausstieg könnte schneller umgesetzt werden, wenn die Politik den Weg bereite./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2020 / 09:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

